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ABD'nin Haftalık Ham Petrol Stokları Arttı
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ABD'nin Haftalık Ham Petrol Stokları Arttı

NEW ABD'de haftalık ham petrol stokları 4,1 milyon varil arttı.

ABD'nin Haftalık Ham Petrol Stokları Arttı

NEW ABD'de haftalık ham petrol stokları 4,1 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının bir önceki haftaya göre, geçen hafta 4,1 milyon varil (yüzde 0,9) artışla 483,1 milyon varile ulaştığını açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil artması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 7,1 milyon varil düşüş göstermişti.

ABD'de stratejik petrol stokları değişmeyerek, söz konusu haftada 695,1 milyon varilde kaldı.

Bu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi bir önceki haftaya göre günlük ortalama 176 bin varil artışla 8,95 milyon varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol ithalatı ise söz konusu haftada bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 1,9 milyon varil artışla 9,05 milyon varile ulaştı.

Bu arada, ABD'nin haftalık benzin stokları ise söz konusu haftada 5 milyon varil (yüzde 2,1) azalarak, 240,5 milyon varil oldu. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,6 milyon varil artış olması yönündeyken, benzin stokları bir önceki hafta 8,3 milyon varil yükselmişti.

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