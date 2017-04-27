ABD'nin Füzeleri Çin'i Kızdırdı! Yeni Silahlar Sahneye Çıkıyor

Amerikan CNN kanalına özel röportaj veren Kuzey Kore yönetimi, nükleer ve füze testlerinin asla durmayacağını açıkladı.

DİPLOMATİK BASKIYA AĞIRLIK VERİLECEK

Pyongyang yönetimine karşı yeni stratejisini açıklayan Washington'da bir ton değişikliği var. Yeni ekonomik yaptırımların yanında diplomatik baskıya ağırlık verileceğini ilan etti.

FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ KURULUYOR

Kuzey Kore'nin arka arkaya fırlattığı füzelerin ardından ABD'nin Güney Kore'ye gönderdiği füze savunma sistemi, kurulmaya başlandı.

Ülkenin güneyindeki Seongju kasabasına dün protestolar eşliğinde getirilen Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) ekipmanları, bir golf sahasına kuruluyor.

İLK FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Uluslararası haber ajansları, füze savunma sisteminin ilk fotoğraflarını dünyaya servis etti. 200 kilometre menzili bulunan sistem, radarına giren füzeleri düşürüyor.

PROTESTOCULAR MEYDANDA DUA ETTİ

Bugün ayrıca başkent Seul'deki Amerikan büyükelçiliği önünde de gösteri vardı. THAAD'ın bir savaşa yol açacağını savunan protestocular, meydanda dua etti.

BÜYÜK TATBİKAT BAŞLATACAK

ABD'nin bir nükleer denizaltısı Busan limanına hafta başında demirledi, USS Carl Vinson uçak gemisinin başını çektiği taarruz filosu ise Kore Yarımadası'na doğru seyir halinde. Uçak gemisi ve beraberindeki savaş gemileri, Güney Kore ve Japonya'nın katılımıyla büyük bir tatbikat başlatacak.

ÇİN YENİ SİLAHLAR DENEYECEK

Pyongyang ve Washington arasındaki gerilimin en üst seviyeye ulaştığı günlerde gerçekleşen hamleye Çin'den yükselen tepki ise giderek büyüyor. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yang Yücün, ABD'nin füze savunma sistemine yeni tür silahları deneyerek karşılık vereceklerini ilan etti. Pekin yönetimi, gerçek savaş senaryolarının işleneceği tatbikatlar yapacak.

Çin, dün yaptığı açıklamada bölgedeki hassas dengelere zarar veren THAAD'ın geri çekilmesini istemişti. Projeye başından bu yana karşı çıkan Pekin yönetimi, füze savunma sisteminin casusluk için kullanılacağını savunuyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Mart ayı başında test ettiği füzeler, bölgedeki dengeleri alt üst etti. Washington, denemenin hemen ardından füze savunma sistemini Güney Kore'ye gönderdi.

TÜM DÜNYA ATLATILDI

Nisan ayı ortasında ise ABD ve Kuzey Kore nükleer savaşın eşiğine geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın USS Carl Vinson uçak gemisinin başını çektiği filonun Kore açıklarına gittiğini duyurmasıyla, Pyongyang'dan peş peşe nükleer silah kullanma tehdidi geldi. Savaş gemilerinin aslında başka bir yerde olduğu günler sonra açıklandı, ABD bütün dünyayı atlatmış oldu.

20 Ocak'ta ABD başkanlık koltuğuna oturan Trump, üç ay içinde yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Savunma Bakanı James Mattis'i Güney Kore'ye gönderdi.

TRUM YENİ STRATEJİYİ AÇIKLADI

Washington yönetimi, Kuzey Kore'ye karşı stratejik sabrın sonuna geldiğini birçok kez ilan ederken, son yapılan açıklamalarda bir ton değişikliği var.

Senato'nun 100 üyesini Beyaz Saray'a çağırarak yeni Kuzey Kore stratejisini açıklayan Trump yönetimi, Kim Jong-un nükleer programından geri adım atmaması halinde yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını resmen duyurdu. Resmi açıklamaya göre, ekonomik yaptırımların yanı sıra diplomatik baskı da artırılacak.

KUZEY KORE REST ÇEKTİ

Washington, son haftalarda Çin üzerinden Kuzey Kore'ye baskı kurmayı denedi ancak bu adım henüz sonuç vermiş görünmüyor. Pekin yönetimi, müttefiki Pyognyang'dan nükleer silah programına son vermesini istese de Amerikan CNN kanalına özel röportaj veren Kuzey Kore yönetiminden Sok Chol Won, testlerin asla durmayacağını söyledi. Won, "Denemeler, nükleer gücümüzü sağlamlaştırmanın önemli bir parçası. ABD'nin düşmanca hareketleri sürdüğü müddetçe asla nükleer ve füze testlerini sona erdirmeyeceğiz" dedi.

DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ

Kuzey Kore, dün ordunun kuruluşunun 85'inci yılını dev bir tatbikatla kutlamıştı. Pasifik Okyanusu kıyısında sıralanan yüzlerce tank ve topun aynı anda ateşlenmesiyle ortaya çıkan görüntü, dünyayı dehşete düşürmüştü. Kuzey Kore lideri Kim, tatbikatı gururlu bir şekilde gülerek izlemişti.

Sınırın güneyinde de tatbikat var. ABD ve Güney Kore ordusunun tarafsız bölgede icra ettiği tatbikatta ise füzeler fırlatıldı, uçaklar bombaladı, helikopterler havalandı.

ABD ayrıca California'dan silah taşımayan bir kıtalararası füze fırlattı. Çarşamba gününün ilk dakikalarında ateşlenen füze, 6 bin 500 kilometre kat ederek Pasifik Okyanusu'ndaki Marshall Adaları'na ulaştı.

25 MİLYON İNSAN TEHLİKEDE

ABD'li istihbarat uzmanları, Kuzey Kore'ye bir askeri operasyonun büyük riskler taşıdığını söylüyor. Ani bir şekilde füze ya da nükleer tesislerin vurulması, tek başına Kuzey Kore'nin tüm kapasitesini imha etmeye yetmiyor. Böyle bir hamle, Kuzey Kore lideri Kim'in Güney Kore veya Japonya'ya saldırmasına yol açabilir.

Füze teknolojileri uzmanı ve 38 North adlı sitenin yöneticisi John Schilling'e göre, Kuzey Kore'nin sınıra yığılı 21 binden fazla top ve füze rampası bulunuyor. Söz konusu silahlar, Seul ve çevresinde yaşayan 25 milyon kişiyi tehdit ediyor. Güney Kore'nin kalabalık başkenti, sınırın yalnızca 56 kilometre uzağında.

FÜZELER, AMERİKAN ÜSLERİNE VURABİLİR

Pyongyang'ın bini aşkın balistik füzesi, Güney Kore ve Japonya'nın yanı sıra Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki Amerikan üslerini vurabilir.

Henüz füzelere nükleer başlık takıldığına dair bir kanıt yok. Ancak iki bin kilometre menzilli Nodong füzeleri savaş başlıklarına bir tonluk patlayıcı alabiliyor.

Pyongyang yönetimi, son aylarda peş peşe füze denemeleri gerçekleştirdi ve füzelerden bazıları Japon Denizi'ne düştü. 6 Mart'ta aynı anda fırlatılan dört balistik füze denize düşmeden önce yaklaşık bin kilometre uçmuştu. Söz konusu denemeden saatler sonra ABD Güney Kore'ye füze savunma sistemi THAAD'ı yerleştirmişti.

Kuzey Kore, son nükleer denemesini geçtiğimiz yıl 9 Eylül tarihinde yaptı. Birleşmiş Milletler kararları, Pyongyang yönetiminin füze ya da nükleer test gerçekleştirmesini yasaklıyor.(Milliyet)

















