ABD'nin Füze Saldırısına Dünyadan Tepkiler
ABD'nin Suriye rejimini hedef alan hava saldırısına Rusya ve İran'dan sert tepki geldi.
ABD'nin Suriye rejimini hedef alan hava saldırısına Rusya ve İran'dan sert tepki geldi. İngiltere ve Suudi Arabistan ABD'ye tam destek açıklaması yaptı.
Kaynak: Dunya.com
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