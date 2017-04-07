ABD'nin Füze Saldırısı Sonrası BM'de Gergin Toplantı

ABD'nin Suriye'deki El Şayrat askeri üssündeki Suriye ordusuna ait uçakları Tomahawk füzeleriyle hedef almasının ardından olağanüstü gündemle toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Rusya, ABD'yi suçlayarak "Tek başınıza hareket ederseniz bölgeyi korkunç trajedilere sürüklersiniz" dedi.





ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Rusya'nın BM Büyükelçi yardımcısı Vladimir Safronkov, "ABD'nin uluslararası hukuku çiğneyen saldırıları teröristleri cesaretlendirdi" dedi.









ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısından sorumlu tutarak, "Artık ABD Esad'ın herhangi bir sonuçla yüzleşmeden kimyasal silah kullanmasını bekleyemez" diye konuştu.





Haley, ABD'nin çok ölçülü bir adım attığını ifade etti ve "Daha fazlasını yapmaya da hazırız. Ama umarız buna gerek kalmaz" dedi.



ABD, 20'si çocuk en az 80 sivilin hayatını kaybettiği Han Şeyhun'daki saldırının Suriye ordusu tarafından düzenlenmiş bir kimyasal silah saldırısı olduğunu savunuyor.



Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya ise iddiayı reddederek bölgede düzenlenen hava operasyonunda silahlı muhaliflere ait bir silah deposunun vurulduğunu, depoda mayın yapımında kullanılan zehirli gazlar olduğunu ileri sürüyor.





ABD'nin BM Büyükelçisi Haley, Rusya ve İran'ın Esad yönetimini 'savaş suçları işlemesine rağmen desteklediğini' ifade etti ve "Esad'ı güçlendirmek sadece daha fazla cinayete neden olur" dedi.









ABD'nin Cuma sabaha karşı düzenlediği füze saldırılarında El Şayrat askeri hava üssüne 59 Tomahawk füzesi fırlatılmıştı.



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Suriye ordusuna ait 20'ye yakın uçağın imha edildiği belirtildi.



Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, hava üssündeki pistlerin ve Rus hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının özellikle hedef alınmadığınıvurguladı.