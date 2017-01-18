ABD'nin Eski Başkanı Bush Hastaneye Kaldırıldı

Bush'un Özel Kalemi Jean Becker, ABD'nin 41.Başkanı 92 yaşındaki Bush'un rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

BİRKAÇ GÜNDE TABURCU EDİLMESİ BEKLENİYOR

Becker, Bush'un durumunun iyi olduğunu ve birkaç günde taburcu edilmesini beklediklerini söyledi.

ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush, 1989-1993 yılları arasında görev yapmıştı.

Bush, hayattaki en yaşlı eski başkan olarak biliniyor.

George H. W. Bush, aynı zamanda ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush'un babası.

PARKİNSON HASTALIĞININ BİR TÜRÜNDEN TEDAVİ GÖRÜYOR

George H.W. Bush, 2015 yılında, Maine'deki yazlık evinde düşmüş, Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath, kaza sonucu boyun kemiklerinden biri kırılan 91 yaşındaki Bush'un Portland'daki Maine Tıp Merkezi'ne kaldırıldığını ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Parkinson hastalığının bir türünden tedavi gören Bush, Aralık 2014'te de solunum yetmezliği nedeniyle bir hafta hastanede kalmıştı.