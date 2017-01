ABD'nin En Yaşlı Başkanı" İşbaşı Yaptı

ABD'de 8 Kasım 2016'da bir sürprize imza atarak başkanlık seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump, Kongrede ettiği yeminle hem ABD tarihinin en yaşlı başkanı hem de siyasette kariyer yapmadan 60 yılın ardından koltuğa oturan ilk kişi oldu.



Kongrede Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda İncil'e el basarak yemin eden Trump, sıra dışı hayat hikayesi, ön seçimlerdeki beklenmedik başarısı ve iddialı vaatleriyle şimdiden ülke siyasi tarihindeki yerini aldı.



ABD'de 1 Şubat 2016'da Iowa'daki ön seçimlerle başlayan ve 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimleriyle son bulan yarışta, Demokratların adayı deneyimli rakibi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı geride bırakarak Beyaz Saray'a çıkmaya hak kazanan Trump, siyasi kariyeri olmadan 60 yılın ardından koltuğa oturan ilk başkan unvanını elde etti.



Başkanlık koltuğuna 70 yaşını doldurduktan sonra oturan Trump, böylece "ABD tarihinin en yaşlı başkanı" unvanını da aldı.



"Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım"



Özellikle beyaz Amerikalıların yoğun katkısıyla Oval Ofis'te oturmaya hak kazanan Trump, ülkedeki ekonomik görünümü orta gelir grubu lehine değiştirme vaadiyle büyük destek topladı.



"Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" sloganıyla milyonlarca Amerikalıya "daha müreffeh bir ülke" vadeden Trump, bu amacına ulaşabilmek için önceki Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu yasasını değiştireceğini, Çin gibi ülkelerden gelen ticari ürünlere daha yüksek vergiler koyacağını ve tüm vatandaşları "Amerikan malı kullanmaları, Amerikalı işçi çalıştırmaları" konusunda her zaman teşvik edeceğini dile getirdi.



Kongredeki yemin töreninde yaptığı konuşmada da aynı konulara temas eden Trump, "Washington'daki iktidar gücünü Amerikan halkına yeniden aktarmayı" amaçladığını vurguladı.



Varlığı 3,6 milyar dolar



Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunu olan Donald Trump, New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın 5 çocuğunun 4'üncüsü olarak dünyaya geldi.



Emlakçı olan babasının da teşvikiyle gençlik yıllarından itibaren emlak dünyasına merak salan Trump, 1968'de Pensilvanya Üniversitesi Ekonomi Bölümünü itirdi. Babasının şirketinin kontrolünü 1971'de alan Trump, şirkete "Trump Organizasyon" adını verdi.



Şirketin merkezini Manhattan bölgesine taşıyan Trump, inşa ettiği otellerle kısa sürede adını duyurdu. Donald Trump, 2004 yılında Amerikan NBC kanalında "Çırak" (The Apprentice) adlı programı yapmaya başlayınca şov dünyasında şöhretini biraz daha artırdı.



Forbes dergisi tarafından 2016'da "Dünyanın En Zengin 400 İnsanı Listesi"nde yer alan Trump'ın 3,6 milyar dolar civarında varlığı olduğu tahmin ediliyor.



Seçim kampanyası süresince eski vergileri sıkça tartışma konusu olan Trump'ın son 18 yıldır vergilerini ödemediği ileri sürüldü.



Slovenyalı 46 yaşındaki modacı eşi Melania Trump'la 2005'te evlenen Donald Trump'ın, bugüne kadar yaptığı 3 evliliğinden 3'ü erkek, 2'si kız olmak üzere 5 çocuğu bulunuyor.