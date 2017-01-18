ABD'nin Eğittiği İsim El Bab'ın Yeni Emiri Oldu

Suriye'de kan kaybeden DEAŞ'ın yeni emiri olarak ABD'nin eğittiği Tacikistanlı eski subay Ebu Ömer Halimov'un atandığı iddia edildi. Halimov, Tacikistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis özel kuvvetleri OMON'da yarbay rütbesiyle görevliyken, 2015 yılında ortadan kaybolarak DEAŞ'a katıldı. Irak'ın eski operasyon lideri 'Çeçen' lakaplı Ebu Ömer el-Şişani'nin geçtiğimiz Temmuz'da koalisyon saldırılarında öldürülmesinin ardından Halimov, örgütün Irak'taki en üst düzey komutanlığına getirildi. Örgüt Eylül 2016'da Halimov'un özel kuvvetler komutanı olarak atandığını açıkladı.

TERÖRE KARŞI EĞİTİLDİ!

Gerçek adı Gülmurad Halimov olan Ebu Ömer kod adlı terörist Halimov, Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ulusal Muhafızları'nda görev yaptıktan sonra, Tacikistan İçişleri Bakanlığına bağlı polis özel kuvvetlerine katıldı. 2003-2014 yılları arasında, Amerika ve Tacikistan'da, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen beş farklı terörle mücadele eğitim programına katıldı. 2009'da Tacikistan'daki Raşt Vadisi ile 2012'de Afganistan sınırındaki Horog kentinde ayrılıkçı silahlı gruplara karşı düzenlenen harekâtlarda yer aldı.

KESKİN NİŞANCI

Amerikan Dışişlerine bağlı Diplomatik Güvenlik ve Anti-terörizm birlikleri tarafından özel savaş taktikleri konusunda eğitilen ve keskin nişancı olduğu belirtilen Ebu Ömer Halimov'un El Bab'da Türk askerinden darbe yiyen DEAŞ'ı toparlaması için örgüt yönetimi tarafından Irak'tan Suriye'ye gönderildiği öğrenildi. 29 Eylül 2015'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, 29 Şubat 2016'da ise BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlandı ve yaptırımlar listesine eklendi.



3 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Ağustos 2016'da, 'Adalet için Ödül programı' kapsamında Halimov'un ölü ya da diri olarak yakalayan yahut yakalanmasıyla sonuçlanan bilgi paylaşımı yapan kişiye, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 3 milyon dolar ödül vaat edildi. 'Özel Eğitimli Küresel Terörist' olarak tanımlanan Halimov, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranıyor. (Kaynak: Vatan)