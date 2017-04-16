ABD'nin Afganistan'da "Tüm Bombaların Anası"Nı Kullanması
- Bölgeye sevk edilen askerlerin görüntüleri Yıkılan evlerin görüntüleri KABİL - ABD'nin, perşembe günü Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik "Tüm bombaların anası" olarak tanımlanan GBU-43 bombasının altıldığı bölgeye Afgan ve NATO...
- Bölgeye sevk edilen askerlerin görüntüleri
Yıkılan evlerin görüntüleri KABİL - ABD'nin, perşembe günü Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik "Tüm bombaların anası" olarak tanımlanan GBU-43 bombasının altıldığı bölgeye Afgan ve NATO askerleri yerleştirilirken bölgedeki evlerin harabeye döndüğü görülüyor.