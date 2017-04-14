ABD'nin Afganistan'da "Tüm Bombaların Anası" ile Düzenlediği Saldırı

ABD Hava Kuvvetlerinin, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde bir DEAŞ-Horosan kompleksine "nükleer olmayan en büyük bomba" olarak bilinen GBU-43 ile düzenlediği saldırıyla ilgili Kabil yönetimi tarafından ilk açıklama yapıldı.



Afganistan Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının DEAŞ tehdidini önlemek için gerçekleştirildiği ve bu terör örgütüne karşı bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.



Operasyonların sivil kaybını önlemek amacıyla yavaş ilerlediği duyurulan açıklamada, saldırıda kaç DEAŞ militanının öldüğünün araştırıldığı vurgulandı.



Saldırının yerel saatle dün 07.32'de MC-130 tipi bombardıman uçağıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.



Görgü tanığı Malek Kamin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının şiddetinin komşu ilçelerden de hissedildiğini aktardı.



Eski devlet başkanından tepki



Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ise saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.



Karzai yazılı açıklamasında, Afganistan'ın ağır silahların test edildiği bir bölge olmadığını belirterek, "Saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırı insanlık dışı bir olaydır." ifadelerini kullandı.



Ülkenin doğusundaki 201. Silab Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Şirin Aka Fakiri, dün Nangarhar'ın Açin ilçesi Dere Mamand, Pişe ve Navtangi bölgelerine havadan ve karadan düzenlenen operasyonda 44 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü açıklamıştı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan ordusunun envanterindeki en büyük GPS güdümlü nükleer olmayan bombasının Nangarhar ilinde DEAŞ-Horosan olarak bilinen DEAŞ'ın Afganistan'daki koluna ait mağara ve sığınakları imha etmek üzere kullanıldığını duyurmuştu. Saldırıda kullanılan ve teknik adı büyük ordonat hava bombası olan GBU-43'ün, Amerikan ordusunda kısaltması olan MOAB'dan türetilen "tüm bombaların anası" (Mother of All Bombs) olarak da bilindiği kaydedilmişti.