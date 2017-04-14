ABD'nin Afganistan'da "Tüm Bombaların Anası" Gbu-43 Kullanması

ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Komutanı Orgeneral John Nicholson, ABD'nin dün Nangarhar vilayetinde gerçekleştirdiği saldırıyla terör örgütü DEAŞ'ın ağır darbe aldığını söyledi.



Nicholson, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, saldırının terör örgütü DEAŞ'a ait mağara ve sığınakları imha etmek üzere düzenlendiğini belirtti.



Saldırıdan önce de sonra da Afgan yetkililerle bölgeyi denetlediklerini ifade eden Nicholson, saldırının Afganistan hükümetiyle istişare ederek düzenlendiğini kaydetti.



Nicholson, DEAŞ'a karşı düzenlenen saldırının gerçekleşmesinin doğru olduğunu savundu.



Saldırıda 36 DEAŞ üyesi öldürüldü



Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Devlet Veziri de saldırı sonucu 36 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.



Saldırıda sivillerin zarar görmediğini dile getiren Veziri, bölgede terör örgütü DEAŞ'a ait 3 sığınakla bir mühimmat deposunun imha edildiğini vurguladı.



Veziri, "Saldırıdan önce Afgan kuvvetleri dört kere söz konusu bölgeyi örgütten almaya çalıştı ama başarılı olamadı, bu saldırı bizimle istişare halinde gerçekleşti." dedi.



Veziri, saldırının düzenlendiği bölgede şu an Afgan güvenlik güçlerinin yerleştirildiğini aktardı.



Etki olarak en büyük, ölçüt olarak ikinci büyük



ABD'nin dün Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik kullandığı bombanın, "tüm bombaların anası" olarak tanımlanan GBU-43 olduğu bildirilmişti.



İlk kez bir harekatta kullanılan bombanın 9 ton patlayıcı olmak üzere toplam 10,5 ton ağırlığında, 10 metre uzunluğunda ve bir metre çapında olduğu ifade ediliyor.





Bomba konsept olarak Vietnam Savaşı'nda geliştirilen güdümsüz BLU-82B bombasından yola çıkılarak C-130 Herkül bombardıman uçaklarına uyumlu olacak şekilde geliştirildi.





Etki alanının yüzeysel genişliği ve yakıcı etkisinin yanı sıra aşırı yüksek ses ve yüksek parlaklığa sahip alevi sayesinde bomba, psikolojik bir silah olarak değerlendiriliyor.





Diğer taraftan ABD'nin envanterinde patlayıcı miktarı ve etkisi bakımında GBU-43 kadar olmasa da ölçüt olarak bundan daha büyük bir bomba da bulunuyor.



Savunma Bakanlığı sözcülerinden Adam Stump, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 07.32'de MC-130 tipi bombardıman uçağıyla gerçekleştirildiğini kaydetmiş, "Saldırı, Nangahar'ın Archin kasabasında DEAŞ-Horasan grubunun tünel kompleksinde temizlik yapmadan önce ABD ve Afgan Kuvvetlerine yönelik riski en aza indirgemek ve DEAŞ Horasan militanlarına en fazla zararı vermek için tasarlandı." ifadelerine yer vermişti.



Saldırı emrinin ABD Afganistan Komutanı John Nicholson tarafından verildiğini ifade eden Stump, söz konusu bombanın ABD envanterindeki en büyük nükleer olmayan bomba olduğunu söylemişti.