ABD'nin 35 Rus Diplomatın Ülkeyi Terk Etmesini İstemesi

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, ABD'nin, 35 Rus diplomatın ülkeyi terk etmesini istemesine aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.



Rus basınına konuşan Cabarov, "Karşılık vereceğiz. Amerikan Büyükelçiliğinde ve görünüşe göre konsoloslukta temizleme olacak." dedi.



Cabarov, "Obama'nın son olarak yapabileceği herşey bu. Görevinden ayrılacak ABD lideri bu şekilde tüm köprüleri yakmaya çalışıyor. Obama Rusya'nın hafızasında iyi izler bırakmadı. 8 yılda ilişkilerimizde tek bir olumlu adım atmadı" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Obama'nın "düşmanca adımlarını" kısmen düzeltebileceğini savunarak, "Trump kararnameleri iptal edebilir ancak kongreden geçmiş kararların iptal edilmesi kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.