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ABD Müdahale Öncesinde Bize Danışır"
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ABD Müdahale Öncesinde Bize Danışır"

Güney Kore yönetimi, ABD'nin Kuzey Kore'ye yapacağı herhangi bir müdahaleyi önceden kendilerine soracaklarına inandıklarını söyledi.

ABD Müdahale Öncesinde Bize Danışır

Güney Kore yönetimi, ABD'nin Kuzey Kore'ye yapacağı herhangi bir müdahaleyi önceden kendilerine soracaklarına inandıklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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