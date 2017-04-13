ABD Müdahale Öncesinde Bize Danışır"
Güney Kore yönetimi, ABD'nin Kuzey Kore'ye yapacağı herhangi bir müdahaleyi önceden kendilerine soracaklarına inandıklarını söyledi.
Güney Kore yönetimi, ABD'nin Kuzey Kore'ye yapacağı herhangi bir müdahaleyi önceden kendilerine soracaklarına inandıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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