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Abd, Moskova'daki Görüşmelere Katılmayacak
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Abd, Moskova'daki Görüşmelere Katılmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da düzenlenmesi planlanan Afganistan konulu görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

Abd, Moskova'daki Görüşmelere Katılmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da düzenlenmesi planlanan Afganistan konulu görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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