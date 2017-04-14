Abd, Moskova'daki Görüşmelere Katılmayacak
ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da düzenlenmesi planlanan Afganistan konulu görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da düzenlenmesi planlanan Afganistan konulu görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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