ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (Centcom), İstanbul Ortaköydeki Eğlence Mekanı Reina'ya Yapılan...
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İstanbul Ortaköydeki eğlence mekanı Reina'ya yapılan saldırıyı planlayanlardan DEAŞ militanı Abdurrahman Ozbeki'yi karadan yapılan bir baskınla Suriye'de öldürdüklerini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İstanbul Ortaköydeki eğlence mekanı Reina'ya yapılan saldırıyı planlayanlardan DEAŞ militanı Abdurrahman Ozbeki'yi karadan yapılan bir baskınla Suriye'de öldürdüklerini duyurdu.