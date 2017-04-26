ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel Özbekistan'da

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edildi.Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, CENTCOM Komutanı Orgeneral Votel, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşmesinde, askeri ve teknik iş birliği de dahil olmak üzere iki ülke arasındaki karşılıklı menfaatlere dayalı ve çok yönlü ilişkilerin yanı sıra güncel konuları ele aldı.Mirziyoyev ve Votel, bölgede güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunarak, Afganistan'daki mevcut durum ve bu ülkede barışın sağlanmasına ilişkin konuları değerlendirdi.Tacikistan'daki temasları kapsamında, dün Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya gelen Votel, ardından Özbekistan'a gelerek Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile görüşmüş ve taraflar arasındaki iş birliği, Afganistan'daki durum, bölgesel güvenlik ve istikrar meselelerini ele almıştı.