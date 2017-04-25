ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Votel, Tacikistan ve Özbekistan'da Temaslarda Bulundu

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Tacikistan ve Özbekistan'da temaslarda bulundu.



Votel, ziyaret ettiği Tacikistan'da Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan'da da Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi.



Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ABD'li Orgeneral Joseph Votel, ülkedeki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki askeri ve askeri-teknik işbirliği meseleleri ile bölgesel güvenlik ve istikrar konularını ele aldı. Tacikistan ile ABD arasındaki "uluslararası mali destek", "küresel barış inisiyatifi", "askeri eğitim", "uluslararası terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" programlarının ve terör,uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için kurulan Ulusal Eğitim Merkezinin faaliyeti kapsamındaki işbirliğinin durumundan duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, taraflar, bu alanlardaki işbirliğinin bundan sonra da arttırılmasına hazır olduklarını bir kez daha vurguladı.





Açıklamaya göre, görüşmede, uluslararası terörizm ve aşırıcılık tehditleri, organize suç çetelerinin faaliyetlerinin artması gibi konulara da değinen Rahman ve Votel, Tacikistan'ın Afganistan ile sınırındaki Tacik sınır koruma kuvvetlerinin potansiyelinin güçlendirilmesine ilişkin işbirliğini genişletmek için etkili önerilerini dile getirdi.



Toplantıda ayrıca, tarafları ilgilendiren diğer konular da ele alındı.











- Özbekistan temasları



Votel, aynı gün Özbekistan'da da temaslarda bulunarak, Afganistan'daki durum ve bölgesel güvenlik meselelerini görüştü.





Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Votel ülkedeki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya geldi. Özbekistan Savunma Bakanı Kabul Berdiyev'in de hazır bulunduğu görüşmede Özbekistan ile ABD arasındaki işbirliğinin durumu ve geleceğine ilişkin meseleler ele alındı.





Uluslararası ve bölgesel meselelerin de gözden geçirildiği görüşmede taraflar, komşu Afganistan'daki durumla ilgili detaylı fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, ABD'nin Taşkent Büyükelçisi Pamela Leora Spratlen de hazır bulundu.