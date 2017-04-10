Abd, Meksika ve Kanada 2026 Dünya Kupası'na Aday

NEW ABD, Meksika ve Kanada, FIFA 2026 Dünya Kupası'nı ortaklaşa düzenlemek için aday oldu.



Üç ülkenin futbol federasyonu yetkilileri, ABD'nin New York kentinde bir araya geldi. Yetkililer, ilk kez 2026'da uygulanacak 48 takımlı Dünya Kupası organizasyonuna ortak ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.



FIFA başvuruyu kabul ederse ABD 60, Meksika ve Kanada ise onar maça ev sahipliği yapacak.