ABD Ligi'nde Saha, 7 Dakikada Karla Kaplandı

MLS'te dün gece oynanan karşılaşmada Real Salt Lake, Vancouver Whitecaps'ı ağırladı. Mücadele ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Ancak karşılaşmaya skordan daha çok mücadelede yaşanan kar yağışı damga vurdu.

Karşılaşma başlarken zemin ve hava durumunun futbol oynamaya oldukça müsait olduğu Rio Tinto Stadı'nda ikinci yarının başında bir anda kar yağışı başladı. Kısa süre içerisinde saha karla kaplanırken yaşanan bu olay futbolseverler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.