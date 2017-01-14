ABD'li Yazar William Peter Blatty Yaşamını Yitirdi





ABD'li senarist ve yazar William Peter Blatty 89 yaşında hayata veda etti.



Lübnan göçmeni bir ailenin oğlu olarak 1928'te New York'ta dünyaya gelen Blatty, bir süre Amerikan ordusunda psikolojik savaş uzmanı olarak görev yaptı.



1971'de kaleme aldığı "The Exorcist" (Şeytan Çıkarma) adlı romanıyla büyük başarı elde eden Blatty, kitabının sinemaya uyarlanmasına da katkıda bulundu.



Blatty, bir süredir kan kanseriyle mücadele ediyordu.



Auteur: euronews-tr



Tags: yazar yaşamını ABD ABDli Ölüm William Blatty yitirdi Sinema Peter Gepost: 14 januari 2017