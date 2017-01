ABD'li Telekomünikasyon Şirketlerinin Dördüncü Çeyrek Verileri

NEW ABD'li telekomünikasyon şirketlerinden AT&T ve Verizon, 2016 yılı dördüncü çeyreğine dair net kar ve gelirlerini açıkladı.



ABD'nin en büyük ikinci cep telefonu operatörü AT&T, geçen senenin dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin azaldığını duyurdu.



AT&T'den yapılan açıklamaya göre, 2016 yılı dördüncü çeyreğindeki net karın, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 40 düşerek 2,4 milyar dolara geriledi. Şirketin net karı bir önceki yılın aynı döneminde 4 milyar dolar olmuştu.



Şirketin 2016 dördüncü çeyreğinde geliri de yüzde 0,7 azalarak 41,8 milyar dolar oldu. AT&T, 2015'in ekim-aralık döneminde 42,1 milyar dolar gelir açıklamıştı.



AT&T'nin hisse başına karı 2015 yılının dördüncü çeyreğinde 0,65 dolar iken 2016'nın aynı döneminde 0,39 dolara indi.



New York Borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde, AT&T'nin hisse başına değeri yüzde 1,1 azalarak 40,92 dolara kadar düştü.



Verizon'ın da net karı ve geliri azaldı



ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü ve en yaygın internet servisi sağlayıcılarından iletişim devi Verizon'dan yapılan açıklamada ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirde düşüş yaşandığı belirtildi.



Verizon'ın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 16,7 azalarak 4,5 milyar dolara geriledi. Şirketin net karı bir önceki senenin aynı döneminde 5,4 milyar dolar olmuştu.



Şirketin 2016 yılı dördüncü çeyreğinde geliri yüzde 5,6 azalarak 32,34 milyar dolara düştü. Verizon, 2015'in ekim-aralık döneminde 34,25 milyar dolar gelir açıklamıştı.



Verizon'ın hisse başına karı da 2015 yılı dördüncü çeyreğinde 1,32 dolar iken geçen yılın aynı döneminde 1,10 dolara indi.



Şirketin hisse başına değeri bugün New York Borsasında yüzde 0,7 düşerek 49,77 dolardan günü tamamladı.