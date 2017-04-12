ABD'li Şirketler Offshore Hesaplarında 1,6 Trilyon Dolar Tutuyor
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, ABD'nin en büyük 50 şirketinin daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında yaklaşık 1,6 trilyon dolar bulundurduğunu duyurdu.
Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, ABD'nin en büyük 50 şirketinin daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında yaklaşık 1,6 trilyon dolar bulundurduğunu duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
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