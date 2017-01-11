TÜMÜ
Haberler Search
ABD'li Senatör'den 'İran Devrim Muhafızları ve Müslüman Kardeşler Terörist Sayılsın' Teklifi Geldi

ABD'li Senatör'den 'İran Devrim Muhafızları ve Müslüman Kardeşler Terörist Sayılsın' Teklifi Geldi

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın da mensup olduğu Cumhuriyetçi Parti'de Senatör Ted Cruz, İran Devrim Muhafızları ve Müslüman Kardeşler'in 'yabancı terör örgütü' olarak tanıması için önerge verdi.

ABD'li Senatör'den 'İran Devrim Muhafızları ve Müslüman Kardeşler Terörist Sayılsın' Teklifi Geldi

ABD'de Cumhuriyetçi Partili Senatör Ted Cruz ve Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul, İran'ın ordusu Devrim Muhafızları ile Ortadoğu ülkelerinde faaliyet gösteren Müslüman Kardeşler hareketinin terör örgütü olarak tanınması için Kongre'ye önerge sundu.

ÖNERİYİ TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Cruz, Kongre'ye sunulan önerileri Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Önergelerde, Dışişleri Bakanı'nın İran Devrim Muhafızları ve Müslüman Kardeşler'in terör örgütü olarak tanınmasına yönelik bir rapor sunması talep ediliyor. Her iki oluşumun da ABD'deki Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası'na göre terör örgütü kriterlerini karşıladığı savunulan önergede, Dışişleri Bakanı'nın, Hazine Bakanı ve Adalet Bakanı ile yapacağı görüşmelerin ardından yetkisini kullanarak terör örgütü ilanında bulunması gerektiği ifade ediliyor. Önerinin, Kongre'deki ilgili komitelerde tartışılması gerektiği vurgulanıyor.

ABD'deki başkanlık seçimleri sürecinde, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olmak için Donald Trump'la girdiği mücadeleyi kaybeden Cruz, seçimlerde Trump'ı desteklediğini açıklamıştı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Amerika Birleşik Devletleri, Türk Eğitim Derneği, Devrim Muhafızları, Müslüman Kardeşler, Cumhuriyetçi Parti, Başkanlık Sistemi, Donald Trump, Başkanlık, Orta Doğu
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads