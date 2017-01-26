ABD'li Savunma Devlerinin Net Karı Arttı

NEW ABD'li savunma devleri Boeing ve Lockheed Martin, 2016 yılı dördüncü çeyreğine dair net kar ve gelirlerini açıkladı.



Boeing'den yapılan açıklamaya göre, geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net kar, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 58 yükselerek 1,63 milyar dolara ulaştı. Şirketin net karı bir önceki yılın aynı döneminde 1,03 milyar dolar olmuştu.



Şirketin 2016 yılı dördüncü çeyreğindeki geliri ise yüzde 1,2 azalarak 23,29 milyar dolar oldu. Boeing, 2015'in ekim-aralık döneminde 23,57 milyar dolar gelir açıklamıştı.



Boeing'in hisse başına karı da 2015 yılı dördüncü çeyreğinde 1,51 dolar iken 2016'nın aynı döneminde 2,59 dolara yükseldi.



Şirketin New York Borsasında işlem gören hisse başına değeri bugün yüzde 4,2 artış kaydederek günü 167,36 dolardan tamamladı.



Lockheed Martin'in net karı ve geliri arttı



ABD'nin bir diğer savunma devi Lockheed Martin'den yapılan açıklamada, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinde artış görüldüğü duyuruldu.



Lockheed Martin'in geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 17 yükselerek 959 milyon dolara ulaştı. Şirketin net karı bir önceki senenin aynı döneminde 817 milyon dolar olmuştu.



Şirketin 2016'nın dördüncü çeyreğinde geliri de yüzde 19 artarak 13,75 milyar dolara çıktı. Lockheed Martin, 2015'in ekim-aralık döneminde 11,52 milyar dolar gelir açıklamıştı.



Lockheed Martin'in hisse başına karı ise 2015'in dördüncü çeyreğinde 2,63 dolar iken geçen yılın aynı döneminde 3,25 dolara yükseldi.



Trump karşı karşıya getirmişti



ABD Başkanı Donald Trump, henüz görevine başlamadığı geçen aralık ayında, ABD'nin savaş uçaklarının maliyetini düşürmek için Lockheed Martin ve Boeing'i karşı karşıya getirmişti.



Lockheed Martin'in ürettiği savaş uçağının maliyetini eleştiren Trump, Boeing'den kendi ürettiği savaş uçağı için uygun bir fiyat çıkarmasını istemişti.



Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Trump, "Lockheed Martin'in F-35 uçağının büyük maliyet ve bütçe aşımı göz önüne alındığında, Boeing'den F-18 Super Hornet uçağı için mukayese edilebilir bir fiyatlandırma yapmasını istedim." ifadesini kullanmıştı.