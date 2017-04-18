ABD'li Şarkıcı Cher, Twitter Hesabından Marine Le Pen'i Uyardı
ABD’li şarkıcı Cher, Fransız aşırı sağcı parti Milli Cephe (FN) Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen’e karşı uyarıda bulundu.
ABD'li şarkıcı Cher, Fransız aşırı sağcı parti Milli Cephe (FN) Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'e karşı uyarıda bulundu.
Ünlü şarkıcı Twitter hesabından FN ve Le Pen hakkında "Nazi" benzetmeleri yaptı. Sanatçı "Holokostu reddeden bu Nazi partisinin" başa geçmemesi gerektiğini takipçileriyle paylaştı. Cher, daha önce Le Pen'in Rusya ziyareti sonrası yine Le Pen hakkında uyarı tweetleri atmış, ırkçı adayın Fransa'yı AB'den çıkarıp, Rusya ile birlik olup yeni Sovyetler Birliğine benzer bir düzen kuracağını ifade etmişti.
Öte yandan seçim haftasında olan Fransa'da Le Pen'e karşı eylemler arttı. - PARİS