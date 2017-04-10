ABD'li Oyuncu Shia LaBeouf'un Filmini 1 Haftada 3 Kişi İzledi

'Indiana Jones' ve 'Transformers' filmleriyle ünlenen Shia LaBeouf'ün son filmi 'Man Down', İngiltere'de geçen hafta vizyona girdi. Filmi 1 haftada yalnızca 3 kişi izleyerek resmen gişe şoku yaşadı.

1 HAFTADA 3 BİLET SATILDI

30 yaşındaki oyuncunun yanı sıra Kate Mara, Jai Courtney, Gary Oldman gibi isimlerin rol aldığı Man Down, bir haftada sadece 3 bilet sattı. Bu başarısızlığın nedeninin filmin dijital platformlara çıkması olarak gösteriliyor. Dito Montiel'in yönetmenliğini üstlendiği film, Irak Savaşı'nın ardından evine dönen genç bir adamın hayatını anlatıyor.



