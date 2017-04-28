ABD'li Oyuncu Jennifer Lopez'in Yarı Çıplak Kıyafeti Ödül Gecesine Damga Vurdu

Ünlü oyuncu Jennifer Lopez, öyle bir kıyafet giydi ki kıyafeti gören "Adeta hiçbir şey giymemiş" yorumunda bulundu. Lopez, Latin Bilboard ödül töreninden rüzgar gibi geçti.

47 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN FİZİĞİNİ YİNE KONUŞTURDU

Jennifer Lopez, Florida'da gerçekleşen Latin Billboard Ödülleri gecesinde hem aldığı ödülle hem de kıyafet tercihleriyle çok konuşuldu. 'Yılın Sosyal Sanatçısı' ve 'Yılın Kadın Şarkıcısı' ödüllerine layıp görülen 47 yaşındaki güzel, kırmızı halıda başka, sahnede başka kıyafet giydi. Dünyaca ünlü isim, son dönemde Alex Rodriguez'le yaşadığı aşkla magazin gündeminden inmiyor.

İşte JLO'nun törende giydiği kıyafetler;