ABD'li Otomotiv Şirketlerinin Dördüncü Çeyrek Verileri

NEW ABD'li otomotiv şirketlerinden Ford ve Fiat Chrysler, 2016 yılı dördüncü çeyreğine dair net kar ve gelirlerini açıkladı.



Ford'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2016 dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4 azalışla 38,7 milyar dolara geriledi. Şirketin 2015'in aynı dönemindeki geliri 40,3 milyar dolar olmuştu.



Şirket, 2015'in dördüncü çeyreğinde 1,9 milyar dolar net kar elde etmişti. Ford, geçen yılın ekim-aralık döneminde 800 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu.



Ford'un New York borsasında hisse başına değeri bugün yüzde 3,3 azalarak 12,37 dolara kadar düştü.



Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığını geçen ay açıklayan Ford, bunun yerine ABD'de 700 milyon dolarlık yatırım yaparak 700 kişilik yeni istihdam oluşturacağını bildirmişti.



Fiat Chrysler



ABD'nin bir diğer otomotiv devi Fiat Chrysler ise geçen yılın dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinde artış olduğunu bildirdi.



Şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karı, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 437 milyon dolara ulaştı. Şirketin net karı 2015'in aynı döneminde 209 milyon dolardı.



Fiat Chrysler'in 2016 yılı dördüncü çeyreğinde geliri yüzde 1 artarak 31,75 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2015'in ekim-aralık döneminde 31,42 milyar dolar gelir açıklamıştı.



Fiat Chrysler'in hisse başına değeri bugün New York Borsasında yüzde 0,7 yükselerek 11,06 dolardan günü tamamladı.



Firmadan geçen ay yapılan açıklamada, ABD'nin Michigan eyaletinde 1 milyar dolarlık yatırım hayata geçirilerek 2 bin kişilik yeni istihdam oluşturulacağı vaadinde bulunulmuştu.



Her iki şirketin üst düzey yöneticileri geçen salı günü ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Trump, Amerikalı şirketlerin üretimlerini ABD'ye taşımaları için vergi oranlarında önemli ölçüde kesintiye gidilerek firmalara çok büyük ivme sağlanacağını, gereksiz olarak nitelendirdiği çevresel regülasyonları sınırlandıracağını ifade etmişti.