ABD'li Model Ashley Graham İç Çamaşırı Tanıtımı Yaparken Objektiflere Yakalandı
Cesur pozlarıyla bilinen ABD'li güzel model Ashley Graham, sokakta iç çamaşırı tanıtımı yaparken objektiflere yakalandı.
Büyük beden model olarak tanınan Ashley Graham, kariyerindeki hızlı yükselişini sürdürüyor. 29 yaşındaki ABD'li güzel, son günlerde çekimden çekime koşuyor.
Sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Ashley Graham, geçtiğimiz gün New York sokaklarında gerçekleşen bir çekim sırasında objektiflere takıldı.
Tanıtım yüzü olduğu iç çamaşırı firmasının yeni koleksiyonunu tanıtmak için poz veren 29 yaşındaki model, neşeli tavırlarıyla dikkati çekti.
Yaptığı şakalarla kamera arkası ekibini güldürmeyi başaran Graham, kimi zaman kahkaha atarken poz vermekte zorlandı.
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