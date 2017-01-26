ABD'li Kozmetik Devi Johnson&johnson İsviçre'den Actelion'u Satın Alıyor





Amerika Birleşik Devletleri merkezli komzetik ve hijyen ürünleri üreticisi Johnson & Johnson, Avrupa'nın en büyük biyoteknoloji ve ilaç şirketi İsviçreli Actelion Pharmaceuticals'u 30 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya vardı.



Johnson & Johnson'ın hisse başına 280 dolar ödemesini öngören anlaşma, haftalar süren görüşmelerin ardından her iki şirketin yönetim kurulu tarafından onaylandı.



Satın alma anlaşmasına göre Actelion'un araştırma – geliştirme (ar-ge) birimi ayrı bir şirket halinde borsada işlem görecek ve Johnson & Johnson bu şirkette de yüzde 16 oranında hisse edinecek.



Auteur: euronews-tr



Tags: JohnsonJohnson Actelionu İsviçre ABD ABDli İlaç endüstrisi devi İsviçreden alıyor kozmetik satın Gepost: 26 januari 2017