ABD'li Komutanlar TSK'nın Vurduğu YPG Mevzilerinde İnceleme Yaptı
ABD'li komutanlar, TSK'ya ait jetlerin Suriye'nin kuzeyinde imha ettiği terör örgütü YPG mevzilerinde, teröristlerle birlikte incelemelerde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri gece saatlerinde Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG mevzilerini bombaladı.
20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Terör örgütü YPG'nin sözde sözcüsü düzenlenen hava harekatında 20 teröristin öldüğünü, 18'inin de yaralandığını açıkladı.
CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK
Türk ordusu bu harekatla cumhuriyet tarihinde ilk defa iki farklı ülkedeki hedeflere eş zamanlı hava harekatı düzenledi.
ABD'Lİ KOMUTANLAR VURULAN MEVZİLERİ İNCELEDİ
TSK'nın imha ettiği kamp bölgelerinden Karakoçak'ta ABD'li komutanlar PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin sözde yöneticileriyle birlikte incelemlerde bulundu.