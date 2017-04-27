ABD'li Komutan: Irak ve Suriye'de PKK'lılar Olduğunu Biliyoruz

Irak ve Suriye'de, ABD'nin başını çektiği IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin sözcüsü Amerikalı Albay John Dorrian, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar ve Karakoçak dağına düzenlediği hava saldırılarında IŞİD'e karşı mücadele eden Peşmergeler ile YPG'li Kürtlerin de öldüğünü, saldırıların Irak hükümeti yada koalisyonla koordine edilmeden yapıldığını ve bundan rahatsızlık duyduklarını söyledi.



Bölgedeki tüm güçlerin IŞİD'i yenmeye odaklanmaya çağırdıklarını belirten Dorian, 'IŞİD hem bölgesel hem de tüm dünya güvenliğine yönelik en büyük tehdit' diye konuştu.



Sorular üzerine ölü sayısını açıklamayı Türkiye'ye bıraktığını belirten Dorian, hava saldırılarının bir saatten daha az bir süre önce kendilerine haber verildiğini, bunun da koordine değil, bilgilendirme olduğunu savundu.



Dorian, "Bu yeterli bir süre değil. IŞİD'e karşı mücadelede ortak ve müttefik bir ülkeden beklendiği gibi kesinlikle koordine etme değildi, bilgilendirmeydi" diye konuştu.



Dorian, Pentagon'da video konferansla bağlandığı basın toplantısında, Türkiye'nin kendilerini Sincar ve Karaçok dağına yapılan hava saldırılarından çok kısa bir süre önce bilgilendirmesi nedeniyle müttefik kuvvetleri bölgeden çekmek için yeterli zaman olmadığı için saldırıların sorunlu olduğunu savundu.



Suriye'de vurulan hedeflerden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Amerikan askerlerinin bulunduğunu ve haber verilen harekatın nereye, ne zaman yapılacağı konusunun da açık olmadığını öne süren Dorrian, "Sahadaki kuvvetlerimizin güvenliğini temin etmek için verilen zaman yeterli değildi" dedi.



Saldırılarda ABD ve koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı mücadelede etkin oldukları gerekçesiyle ortaklık yaptıkları Kürt güçlerinin vurulduğunu bir kaz kez yineleyen Dorian, "Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Peşmergelerin vurulması ile ilgili sorunun temelinde PKK'nın Sincar'da konuşlanmış olduğunu açıkladı. Bu bakış açısına katlıyor musunuz?" sorusuna, "Irak ve Suriye'de PKK'nın varlığı bir sorun çünkü terörist bir örgüt. Sorunun kaynağı bu olsa da, bizim için söz konusu olan sorun yetersiz koordinasyon zamanlaması, koordine edilmesinden çok yalnızca bilgi verilmesi" karşılığını verdi.



Amerikalı Albay, saldırılarda ölen Peşmerge ve YPG'li Kürtler'den, "Tabii bu saldırılarda işbirliği yaptığımız, güvendiğimiz ve IŞİD'e karşı tehlikeli, zor koşullarda mücadele ederek etkili olan, bir çok kayıplar veren ortaklarımız var" diye söz etti.



Dorian, gazetecilerin "PKK neredeyse sorundur diyorsunuz ama dün bir grup ABD askeri Türk hava unsurlarının Suriye'de vurduğu alanı ziyaret etti ve orada PKK bayrakları karşılandı. Sizce ABD güçlerinin, ABDir örgütün elemanları tarafından karşılanması çelişkili değil mi. Orada PKK'lıların bulunduğunu gösteren video ve fotoğraflar var" sorusuna da, "Hava saldırısından zarar gören müttefik kuvvetlerimizin durumunu kontrol etmek için oradaydılar" yanıtını verdi.



PKK ile ilgili soruları yanıtlamakta zorlandığı gözlenen Dorian, "O zaman PKK bayraklarını taşıyanların Suriye Demokratik Güçleri olduğunu mu söylüyorsunuz. Orada PKK mensupları mı vardı veya kuvvetlerinizin ziyaret ettiği yerlerde PKK'nın olup olmadığını bilmiyor muydunuz?" sorusuna da, "Biz sadece orada müttefiklerimizi ziyaret ettik. Güvenilir ortak güçler kendileri ve hasar belirlemesi için oradaydık, Rakka'yı IŞİD'den temizlemekte ortaklarımızla birlikte çalışma isteğimizi göstermek için oradaydık' diye yanıtladı. Kuzey Suriye'de işbirliği yaptıkları YPG güçlerinin, Sincar'da da Peşmergelerin saldırıya uğradıklarını, ölenler olduğunu belirten Dorian, 'Burada kabul edilemeyen durum iki taraf arasında yeterince koordinasyon olmaması ve yeterli zaman verilmemiş olması" dedi.



Dorian bir başka soru üzerine, "PKK'nın Irak'ın belirli bölgelerinde ve Kuzey Suriye'deki varlığından haberdarız. Ancak burada söylediğimiz şey, bu saldırılarda kimin vurulduğuna dair koordinasyon ve yeterli zaman sağlanmadı" diye konuştu.



Irak ve Suriye'deki Kürt güçlerine ABD'nin direk olarak mühimmat vermediğini savunan Dorian, adı verilerek, "Türkiye tarafından terörist ilan edilen PKK'lı, Şahin Cilo kod adlı kişinin Amerikalı komutan ile birlikte fotoğraf ve görüntüleri yayınlandı. Bunun farkında mısınız?" sorusunu da, "Kuzey Suriye'de, ortak güçlerimizin hava saldırılarında ölen askerlerinin olduğunu yerinde görmek ve durumu incelemek için bir subayımız bulunuyordu. Bunun için oradaydı. Ortalıkta bir çok kişi vardı; bütün söyleyeceğim bu" diye yanıtladı. - York