ABD'li kadınlardan Trump protestosu



Nafiz ALBAYRAKNEW YORK,(DHA) - YEMİN ettikten sonra Cuma günü ABD Başkanı olarak resmen göreve Başlayan Donald Trump, ABD'de yüz binlerce kadın tarafından protesto edildi.



'Kadınların direnişi' adı altında düzenlenen gösterilerin en büyüğü, başkent Washington'un ardından New York'ta düzenlendi. New York'ta Dag Hammarskjold Parkı'nda toplanan 200 bini aşkın kadına erkekler de destek verdi. Donald Trump'ı, kadınlara saygısızlık etmekle suçlayan göstericiler ellerinde, 'benim bedenim, benim seçimim', 'bedenime dokunma', 'gelecek kadınların olacak', 'benim başkanım değil', 'ellerini çek', 'sevgi nefreti yenecek' yazılı dövizler taşıyıp, Trump karşıtı sloganlar attı. Göstericiler ayrıca ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, seçim kampanyası sırasındaki göçmenlere ve Müslümanlara yönelik söylemlerini eleştirdi.



New York polisinin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto gösterisine katılan Donelle Seyder, DHA'ya yaptığı açıklamada Trump o kadar çok yalan söyledi ki, bizim başkanımız değil. Halkın oyunu alamadı, seçiciler kurulunun oyunu aldı. Kendisine güvenmiyoruz, niyeti iyi değil. Kendisi büyük bir tehlike, Türkiye ve herkes dikkatli olsun. Ben demokrasiye inanan birisiyim diye konuştu. New York'taki gösteriye Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun eşi Chirlane McCray de Blasio ve bazı sanatçılar da destek verdi.



Yürüyüşün başlaması ile birlikte Manhattan sokaklarını dolduran göstericiler, 'işte demokrasi böyledir' sloganları attı. New York'taki gösterinin 100 bin kişiyi bulması beklenirken, bunun iki katından fazla katılım olması göstericileri sevindirdi. Birinci ve ikinci caddeler arasında 47. Sokaktan başlayarak Donald Trump'ın 5. caddedeki konut ve seçim kampanyasını yürüttüğü Trump Tower'a doğru yürüyüşe katılan Emanuella Koch da DHA'ya Kadınların eşitlik, herkesin eşitlik haklarını desteklemek buradayım. Trump'ın kadınlara saygı duyduğunu düşünmüyorum. Kendisinin bu ülkenin yönetimini temsil etme yöntemi, benim istediğim temsil etme yöntemi değil diye konuştu. Netsane Bruckner ise, Trump'ın Amerikan değerlerini benimsemediğini, o yüzden kendisini protesto ettiğini söyledi.



ABD'de kadınları sokaklara döken ve erkeklerin de desteklediği protesto gösterileri New York'un yanı sıra Washington DC, Chicago, Boston, Los Angeles'ın da bulunduğu birçok kentte de gerçekleştirildi.