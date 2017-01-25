ABD'li Gizli Servis Ajanı: Trump İçin Kurşun Yemem

ABD başkanlarını korumakla görevlendirilen ve tek sorumlulukları başkan ve ailesinin güvenliğini sağlamak olan Gizli Servis (Secret Service) ilginç bir skandala sahne oldu.

Kolorado eyaletinin Denver kentinde görev yapan Kerry O'Grady isimli Gizli Servis ajanı, yeni başkan Trump'ı korumayacağını açıkladı. O'Grady, bu açıklamayı geçen yıl Facebook hesabından yapmış, Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'a desteğini belirtip Trump için 'kurşun yemeyeceğini' vurgulamıştı.

"KURŞUN YERİNE HAPSİ TERCİH EDERİM"

23 yıldır görevli olan ajan, Trump'ın kadınlar hakkındaki aşağılayıcı sözlerinin yer aldığı bir videoyu izledikten sonra fikirlerinin değiştiğini söyleyerek "Bü ülke için felaket olduğunan inandığım bir şeyi savunmak veya onun için kurşun yemek yerine hapse girmeyi tercih ederim" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O'Grady, sözkonusu paylaşımı Washington Examiner'in haber yapması üzerine sildi. Ancak yetkililer, ajan hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.