ABD'li Gazeteciden Trump'a Teklif: DAEŞ'i Rusya'nın Başına Bela Edelim

ABD'li gazeteci Thomas Friedman, ABD Başkanı Donald Trump'a Suriye'de DAEŞ'e karşı mücadeleyi bırakmayı tavsiye etti.

Bu terör örgütüne karşı mücadelenin Washington'un çıkarına olmadığını belirten gazeteci, DAEŞ'i Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve müttefikleri Rusya ile İran'ın başına bela etmeyi önerdi.

DAEŞ'İN "İĞRENÇ" OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Friedman, The New York Times için kaleme aldığı yazısında, "DAEŞ'in Suriye'deki amacı Esad'ın devrilmesi ve müttefikleri Rusya, İran ve Hizbullah'a karşı mücadele. Ayrıca Irak'ta İran yanlısı Şii rejimi" dedi.

DAEŞ'in iğrenç ve yok edilmesi gereken bir örgüt olduğunu kabul eden ABD'li gazeteci, örgütü sanal ve gerçek olarak 2 kampa böldü.

"AFGANİSTAN'DA MÜCAHİTLERİ DESTEKLEMİŞTİK"

Washington'a, propagandasını internet üzerinden yayan ve böylelikle yeni üyeler kazanan sanal DAEŞ üzerinde yoğunlaşmayı teklif eden Friedman, "Bizim için tehlike arz eden tam da bu DAEŞ, çünkü Sünni cihatçı ideolojiyi yaymak için yollar buluyor. Bu ideoloji, Paris'ten Kahire'ye kadar toplumdan dışlanmış ve kendini aşağılanmış hisseden Müslümanlara ilham oluyor ve masumlara yönelik ses getirecek cinayetler işleyerek özgüven duygusu kazanma fırsatını veriyor" yorumunda bulundu.

"IRAK VE SURİYE'DEKİ DAEŞ'İN BİZE ZARARI YOK"

Irak ve Suriye'de bazı bölgeleri kontrol altında tutan DAEŞ'in ise Washington tarafından kendi amaçlar doğrultusunda kullanılmasını tavsiye eden Friedman, Afganistan'ı hatırlatarak bu konuda şu değerlendirmede bulundu: "Suriye'de Trump, DAEŞ'e Esad, İran, Hizbullah ve Rusya için baş ağrısı haline gelmesine izin vermeli. Biz aynı şekilde Afganistan'daki mücahitlere Rus kanını akıtmaya izin vermiştik."

'MUHALİFLERE DAHA FAZLA TANKSAVAR GÖNDERMELİYİZ'

Ayrıca silahlı muhalefete desteği artırmayı öneren ABD'li gazeteci, böylece Esad ordusu ve müttefiklerinin iki cephede birden çatışmak zorunda kalacağını kaydederek, "Esad karşıtı isyancılara daha fazla tanksavar ve hava savunma füzelerini göndererek Rus, İran ve Suriye helikopterleri ve savaş uçaklarına tehdit oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

ABD BaşkanI Donald Trump'ı kendisine özgü şekilde, yani oldukça sinik ve öngörülemez hareket etmeye davet eden Friedman, İran ve Rusya'nın Esad'ın çocuklara karşı kimyasal silah kullanılmasına göz yumduğunu belirterek, "Suriye arapsaçı değil. Her bir taraf orada kirli, kurnazca ve acımasızca oynuyor" dedi.