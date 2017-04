ABD'li Enerji Devlerinin Net Kar ve Gelirleri Arttı

NEW ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil ve Chevron, bu yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirlerinin yükseldiğini duyurdu.



ExxonMobil'den yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğindeki net karın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 4 milyar dolar olduğu bildirildi. Şirket, geçen senenin ocak-mart döneminde 1,8 milyar dolar net kar elde etmişti.



Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde geliri de yüzde 30 artarak 63,3 milyar dolar oldu. ExxonMobil, geçen senenin ilk üç ayında 48,7 milyar dolar gelir açıklamıştı.



ExxonMobil'in hisse başına karı da geçen yılın ilk çeyreğinde 0,43 dolardan, bu yılın aynı döneminde 0,95 dolara yükseldi.



Firma, ayrıca, sermaye ve petrol arama harcamalarını yıldan yıla yüzde 18 oranında düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, geçen yılın ocak-mart döneminde 5,1 milyar dolar olan bu gösterge, bu senenin ilk çeyreğinde 4,2 milyar dolara geriledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ExxonMobil Üst Yöneticisi (CEO) Darren W. Woods, şirketin harcamalarını kontrol etmeye ve faaliyetlerini verimli şekilde gerçekleştirmeye odaklandığını vurguladı.



ExxonMobil'in olumlu gelen bilançosunun ardından firmanın New York borsasında işlem gören hisselerinde artış görüldü. Dünü 81,26 dolardan tamamlayan şirket hisseleri, bugün yüzde 1,6 primle 82,56 dolara kadar yükseldi.



Chevron'un kar ve geliri de yükseldi



ABD'nin bir diğer enerji devi Chevron da yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinde artış görüldüğünü duyurdu.



Chevron'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ilk çeyreğinde 725 milyon dolar zarar eden firma, bu yılın ocak-mart döneminde ise 2,7 milyar dolar net kar elde etti.



Şirketin bu yılın ilk çeyreğinde geliri de yüzde 42 artarak 33,4 milyar dolar oldu. Chevron, geçen senenin ilk üç ayında 23,5 milyar dolar gelir açıklamıştı.



Chevron, geçen yılın ilk çeyreğinde hisse başına 0,39 dolar zarar ederken, bu yılın aynı döneminde ise hisse başına 1,41 dolar kar yakaladı.



Firma, ayrıca, sermaye ve petrol arama harcamalarını yıldan yıla yüzde 32 oranında düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, geçen yılın ocak-mart döneminde 6,5 milyar dolar olan bu gösterge, bu senenin ilk çeyreğinde 4,4 milyar dolara geriledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Chevron Üst Yöneticisi (CEO) John Watson, şirketin harcamalarını düşürmede gelişim gösterdiğinin altını çizerek, yıldan yıla nakit akışının da önemli ölçüde arttığını belirtti.



Chevron'un olumlu gelen bilançosunun ardından firmanın New York borsasında işlem gören hisselerinde artış görüldü. Dünü 105,47 dolardan tamamlayan şirket hisseleri, bugün yüzde 2 primle 107,60 dolara kadar yükseldi.