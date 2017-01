ABD'li Enerji Devlerinin Dördüncü Çeyrek Gelirleri Azaldı

NEW ABD'li enerji devlerinden Schlumberger ve General Electric, 2016 yılının dördüncü çeyrek bilançolarını açıkladı.



Dünyanın en büyük petrol sahası hizmetleri şirketi Schlumberger'dan yapılan açıklamaya göre, firmanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 8,2 azalarak 7,11 milyar dolara geriledi. Şirket, 2015'in dördüncü çeyreğinde 7,74 milyar dolar gelir elde etmişti.



Schlumberger, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 204 milyon dolar zarar etti. Şirketin zararı bir önceki yılın aynı döneminde 1 milyar dolar olmuştu.



Şirketin dördüncü çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından New York borsasında hisse başına değeri işlem saatleri içinde 85,57 dolara kadar gerileyerek yüzde 1,9 düşüş kaydetti.



General Electric



ABD'nin bir diğer enerji devi General Electric'in 2016 dördüncü çeyreğinde geliri de bir önceki senenin aynı dönemine nazaran yüzde 2,3 azalarak 33,1 milyar dolara geriledi. Şirket, 2015'in dördüncü çeyreğinde 33,9 milyar dolar gelir elde etmişti.



General Electric'in net karı 2016 dördüncü çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 44,4 düşüş kaydederek 3,5 milyar dolara geriledi. Şirket, 2015'in aynı döneminde 6,3 milyar dolar net kara ulaşmıştı.



New York borsasının kapanmasını takip eden sınırlı işlemlerde şirketin hisse başına değeri 30,30 dolara kadar gerileyerek yüzde 2,9 düştü.