ABD'li Casusun Kamerasından 1950'li Yılların Moskovası

1952 ile 1954 yılları arasında ABD'nin Moskova Büyükelçili'nde çalışan ve sonrasında casusluk suçlamasıyla ülkeden sınır dışı edilen Nikolay Starikov'un kamerasından Moskova görüntüleri. Görüntülerde, Kızıl Meydan, askeri törenler ve çokça manzara...

ABD'li Casusun Kamerasından 1950'li Yılların Moskovası

1952 ile 1954 yılları arasında ABD'nin Moskova Büyükelçili'nde çalışan ve sonrasında casusluk suçlamasıyla ülkeden sınır dışı edilen Nikolay Starikov'un kamerasından Moskova görüntüleri. Görüntülerde, Kızıl Meydan, askeri törenler ve çokça manzara görülüyor.

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