ABD'li Basketbol Koçu Popovich, Yemekte Yaklaşık 18 Bin TL Bahşiş Bıraktı
San Antonio Spurs Koçu Gregg Popovich, restorantta yediği yemekten sonra yaklaşık 18 bin TL bahşiş bırakınca ülkenin gündemine oturdu.
NBA'de San Antonio Spurs Koçu Gregg Popovich, takımının geçtiğimiz günlerde deplasmanda Memphis Grizzlies'a yenildiği play-off serisi 4. maçı öncesi ilginç bir harekete imza attı.
68 yaşındaki Popovich, McEven's adlı restorantta akşam yemeği yiyip şarap içti; 5 bin dolar bahşiş bıraktı.
HESAP 815 DOLAR GELDİ
San Antonio Express-News'ta bulunan haberde; Popovich imzalı adisyonun fotoğrafı da yer aldı. Tecrübeli antrenörün hesabının 815 dolar gelmesi ve bıraktığı yüksek bahşiş miktarı sosyal medyada çok konuşuldu.
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