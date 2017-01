ABD'li Bankalardan Dördüncü Çeyrek Verileri

NEW ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı ve finansal hizmet kuruluşlarından JP Morgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo, 2016 dördüncü çeyrek net kar ve gelirlerini açıkladı.



JP Morgan Chase'den yapılan açıklamada, 2016'nın dördüncü çeyreğindeki net karın, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış göstererek 6,73 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015'in dördüncü çeyreğinde 5,43 milyar dolar net kar elde etmişti.



Ayrıca, şirketin 2016'nın dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 yükselerek 24,33 milyar dolara ulaştı. Önceki senenin ekim-aralık döneminde JP Morgan Chase'in geliri 23,75 milyar dolar olmuştu.



Kurumun hisse başına karı da önceki yılın dördüncü çeyreğinde 1,32 dolar iken, geçen yılın aynı döneminde 1,71 dolara yükseldi.



JP Morgan Chase'in dördüncü çeyrek bilançosunu açıklamasından sonra, New York borsasında hisse başına değeri yüzde 1,6 değer kazanarak 87,95 dolara kadar yükseldi.



Bank of America



Bank of America'dan yapılan açıklamada da bankanın 2016'nın dördüncü çeyreğindeki net karının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış kaydederek 4,69 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015'in dördüncü çeyreğinde 3,28 milyar dolar net kar elde etmişti.



Şirketin 2016'nın dördüncü çeyreğindeki geliri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artarak 19,99 milyar dolara çıktı. Önceki senenin ekim-aralık döneminde Bank of America'nın geliri 19,58 milyar dolar olmuştu.



Kurumun hisse başına karı ise geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,27 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 0,40 dolara yükseldi.



Bank of America'nın dördüncü çeyrek bilançosunu açıklamasının ardından New York borsasında hisse başına değeri yüzde 1,7 değer kazanarak 23,32 dolara ulaştı.



Wells Fargo



Wells Fargo'dan yapılan açıklamada ise bankanın 2016'nın dördüncü çeyreğindeki net karının 2015'in aynı dönemine göre yüzde 5,3 düşüş göstererek 5,3 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015'in dördüncü çeyreğinde 5,6 milyar dolar net kar elde etmişti.



Şirketin 2016'nın dördüncü çeyreğindeki geliri, önceki yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 21,6 milyar dolar oldu.



Kurumun hisse başına karı önceki yılın dördüncü çeyreğinde 1,00 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 0,96 dolara düştü.



Wells Fargo'nun dördüncü çeyrek bilançosunun piyasa beklentilerine göre daha olumlu gelmesinin ardından, New York borsasında bankanın hisse başına değeri yüzde 2,4 değer kazanarak 56,01 dolara kadar tırmandı.



Açıklamada, Wells Fargo Üst Yöneticisi (CEO) Tim Sloan, bankanın "sahte hesap skandalı"na işaret ederek, "Müşterilerimizin güvenini yenilemek için dördüncü çeyrekte mesafe kaydetmeye devam ettik. Bankacılık işlemlerimizin denetimi için gerekli koşulları yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.



Wells Fargo, 2011 yılından bu yana 2 milyonu aşkın mevduat ve kredi kartı hesabını müşterilerinden izinsiz ve gizli açtığı gerekçesiyle 185 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı.



Bankanın eski Üst Yöneticisi John Stumpf ise kamuoyundan ve ABD Kongresinden gelen baskılar üzerine, 41 milyon dolar değerindeki Wells Fargo hisseleri ve 2016 ikramiyesinden vazgeçmiş ve emekli olmuştu.