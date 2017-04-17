Abd, Kuzey Kore'yi Uyardı
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Kore'yi ziyareti sırasında Kuzey Kore'yi uyararak, "ABD, Kuzey Kore'ye karşı stratejik sabrını kaybetti" dedi.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Kore'yi ziyareti sırasında Kuzey Kore'yi uyararak, "ABD, Kuzey Kore'ye karşı stratejik sabrını kaybetti" dedi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Güney Kore'ye ziyarette bulundu. Pence, Kuzey Kore hükümetini nükleer füze programı konusunda uyararak, "ABD, Kuzey Kore'ye karşı 'stratejik sabrını' kaybetti" diye konuştu. Bazı Güney Koreli muhafazakarlar ise Washington ile Pyongyang arasında gerginliklerin yaşanmasına rağmen görüşmelerin hala mümkün olabileceğine inandıklarını söyledi.
(İHA)