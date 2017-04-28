ABD Kuzey Kore'ye Karşı Askeri Harekata Hazır"
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'ye destek veren ülkeleri uyararak, "BD'nin Kuzey Kore'ye karşı askeri harekata hazır olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'ye destek veren ülkeleri uyararak, "BD'nin Kuzey Kore'ye karşı askeri harekata hazır olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda, Kuzey Kore'ye karşı yaptırım uygulanmasını isteyerek, uluslararası topluma seslendi. Rex Tillerson, Kuzey Kore tehdidine karşı yeterli önlemler alınmadığı takdirde sonuçların tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini söyledi. ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı askeri harekata hazır olduğunu ifade eden Tillerson, Kuzey Kore'ye destek veren ülkeleri uyardı. Tillerson, Kuzey Kore'nin ticari ortağı olan Çin'in daha fazla çaba göstermesi gerektiğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıklamaları üzerine Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi kendilerine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. Wang Yi, "Kuzey Kore'ye ilgili bu problem sadece Çin'in çözmesi gereken bir sorun değil. Yarımadadaki nükleer sorunun çözümü, Çin'in elinde değil" diye konuştu.
(İHA)