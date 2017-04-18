ABD Kuzey Kore'ye Baskıyı Sürdürecek
Başkan Yardımcısı Pence, kararlı bir ülkeler topluluğu, diplomatik ve ekonomik baskılarla Kore Yarımadası'nda nükleer faaliyetleri durdurmayı başarabileceğini düşündüğünü söyledi.
Başkan Yardımcısı Pence, kararlı bir ülkeler topluluğu, diplomatik ve ekonomik baskılarla Kore Yarımadası'nda nükleer faaliyetleri durdurmayı başarabileceğini düşündüğünü söyledi.
Kaynak: Dunya.com
-
Türkiye'nin ihracatına konteyner kumpası!
-
Dolar güne hareketli başladı!
-
Fitch'ten referandum sonrası önemli açıklamalar!
-
Hükümet yasakların kaldırılması için Rusya'ya çıkarma yapıyor
-
Binalara yeşil sertifika geliyor
-
Türk kozmetik devi Fransızlara satılıyor
-
Sinan Oğan, 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı