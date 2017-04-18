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ABD Kuzey Kore'ye Baskıyı Sürdürecek
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ABD Kuzey Kore'ye Baskıyı Sürdürecek

Başkan Yardımcısı Pence, kararlı bir ülkeler topluluğu, diplomatik ve ekonomik baskılarla Kore Yarımadası'nda nükleer faaliyetleri durdurmayı başarabileceğini düşündüğünü söyledi.

ABD Kuzey Kore'ye Baskıyı Sürdürecek

Başkan Yardımcısı Pence, kararlı bir ülkeler topluluğu, diplomatik ve ekonomik baskılarla Kore Yarımadası'nda nükleer faaliyetleri durdurmayı başarabileceğini düşündüğünü söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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