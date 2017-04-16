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ABD Kuzey Kore'nin Füze Denemesi Yaptığını Açıkladı
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ABD Kuzey Kore'nin Füze Denemesi Yaptığını Açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığını açıkladı.

ABD Kuzey Kore'nin Füze Denemesi Yaptığını Açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığını açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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