ABD Kuzey Kore'nin Füze Denemesi Yaptığını Açıkladı
ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığını açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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