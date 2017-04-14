ABD - Kuzey Kore Arasındaki Gerilim Tırmanıyor





Amerika Birleşik Devletleri ile Kuzey Kore arasındaki füze gerilimi tırmanıyor.



Amerikan donanmasının bölgeye gönderilmesinin ardından bir açıklama yapan Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Yardımcısı Han Song Ryol, yaşanan gerilimden Washington'u sorumlu tuttu:



"Trump sürekli Kuzey Kore'den bahsediyor. Bu, işleri daha karmaşık bir hale getiriyor. Yani sorun çıkaran Kuzey Kore değil, Amerika Birleşik Devletleri. Diğer yandan nükleer deneme yüce merkezimizin karar verdiği bir şey."



ABD Dışişleri Bakanlığı ise Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmesine engel olmak için kararlı olduklarını vurguladı:



"Açıkçası Kuzey Kore'nin nükleer silah peşinde koşmasından endişe duyuyoruz. Bu silahlarla bölge ülkelerini hatta ABD'yi tehdit etme olasılığı endişe verici. Bu durum bizim için teme endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Şimdi harekete geçme zamanı, Kuzey Kore'ye yönelik baskıları artırmanın yollarını arıyoruz."



Pazar günü Güney Kore'yi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Pyongyang yönetimin füze denemelerine karşı 'stratejik sabırları'nın sone erdiğini ifade etmişti.



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