Abd, Küba Vatandaşlarıyla İlgili Göçmen Politikasını Değiştiriyor





Amerika Birleşik Devletleri'ne vizesin giriş yapan Küba vatandaşlarına oturum hakkı tanıyan düzenleme yürürlükten kaldırıldı.



Yaklaşık 20 yıldır uygulanan göçmen politikası, Amerikan topraklarında bir yılı dolduran Küba vatandaşlarına oturum izni veriyordu.



Washington'ın kararının ilişkilerin normalleşmesi yönünde başlatılan sürecin bir parçası olduğu kaydedildi.



Küba vatandaşları da artık Havana'da yeniden faaliyete geçen Amerikan Büyükelçiliği'nden vize alabilecek.



Havana sakinleri, kararın tehlikeli deniz yolculuklarının önüne geçeceği görüşünde:



"Aslında Kübalılar için iyi oldu. Artık sonucundan emin olmadığımız tehlikeli yolculuğa çıkmayacağız ve denize kurban vermekten kurtulacağız."



"Bu uygulama özellikle gençleri cezbediyordu. Gençlerin çoğu hayatlarını ortaya koyarak bu tehlikeli yolculuğu göze alıyordu ve başarısız olanlar hayatıyla ödüyordu."



Görevini Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Başkan Barack Obama, Küba ve ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin 50 yılın ardından normalleşmesine yönelik girişimleri başlatmıştı.



Obama ayrıca yaklaşık 90 yıl aradan sonra Küba'yı ziyaret eden ilk Amerikan Başkanı olmuştu.



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Tags: ABD vatandaşlarıyla göçmen değiştiriyor Küba ilgili politikasını Gepost: 13 januari 2017