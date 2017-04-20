Abd, Kore'ye Nükleer Koku Tespit Uçağı Gönderdi

ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer test yapma ihtimaline karşı Kore yarımadasının doğu kısmına nükleer koku test uçağı gönderdiği bildirildi.



Güney Kore Yonhap haber ajansı tarafından verilen haberde, ABD tarafından nükleer koku tespiti yapacak özelliklerle donatılmış WC-135 Constant Phoenix adındaki uçağın Kore yarımadası doğu denizine acil sorti yaptığı kaydedildi. Uçağın görevinin nükleer bir patlamayı tespit etmek için atmosferden örnek toplamak olduğu belirtildi. Uçağın bu ayın başlarında Kuzey Kore'nin bir nükleer test hazırlığına başlama işaretleri üzerine Japonya'nın Okinawa'daki Kadena Hava Üssüne geldiği ifade edildi. - SEUL