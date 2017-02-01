ABD Konsolos Vekili, Alevi Derneği ve Cemevini Ziyaret Etti

ABD Adana Konsolos Vekili Arnold H. Campbell, Mersin'de, Alevi Kültür Dernekleri Şubesi ve Cemevi yönetimini ziyaret etti.



Konsolos Vekili Arnold H. Campbell, Siyasi ve Ekonomik İşler Müdürü Joanna M. Schenke ile birlikte Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Hasan Kılavuz'la görüştü. Alevilerle görüşüp bilgi almanın kendisi için önemli olduğunu kaydeden Campbell, "Mersin'de bizi sıcak bir hava ve sıcak insanlar karşıladı. Zaman zaman gelip sizleri ziyaret ediyoruz. Şimdi de sizin toplumunuzla ilgili gelişmeler hakkında bilgi alıp sizi daha yakından tanımak istedik" dedi.



Mersin'de 300 bine yakın Alevinin yaşadığını ifade eden Alevi Kültür Dernekleri Şube Başkanı Kılavuz, "Burada Türkiye'nin her ilinden Alevi görmek mümkün. Avrupa'da Aleviler kabul görüyor. Ama ne yazık ki kendi ülkemizde cemevleri ibadet yeri olarak kabul görmüyor. İnanıyorum ki bu uzun süre devam etmeyecek ve gün gelecek, iktidarlar bunun sonuç vermeyeceğini anlayacak ve cevap verecekler. Biz Aleviliğin bir inanç olduğunu söylüyoruz. Biz Aleviyiz ve kendi inancımızı tarif ediyoruz. Bizim dışımızda bizim inancımızı başkalarının anlatmasını kabul etmiyoruz. Onun için okullarda çocuklarımızı Sünnileştirmek istemiyoruz" diye konuştu.



HÜKÜMETİN MANTIKLI GEREKÇESİ NE?



Hasan Kılavuz, Türkiye'de bir cami ile cemevinin eşit olanaklardan yararlanmadığını söyleyince Campbell, "Hükümetin bu konu ile ilgili mantıklı gerekçesi ne?" sorusu sordu. Bunun üzerine Kılavuz, şunları anlattı:



"Bu ülkede yalnızca Müslümanlar yaşar ve ibadet yeri sadece camidir. Cemevleri ibadet yeri değildir. Mesela burada şiddetle protesto ettiğimiz bir şey var. Bir Alevi köyüne zorla cami yaptırılmasını kabul etmiyoruz. Bu sıkıntılar süreç içerisinde giderilirse bu topraklarda yaşayan bütün kimliklerin ve inançların barış içerisinde yaşayacağına inanıyoruz. Halk çok sağduyulu. Yüzlerce yıldır birlikte yaşıyor ama oy avcılığı yapan, saltanat ve koltuk peşinde olan politikacıların çok ciddi istismarları var. Halkı bunlar karşı karşıya getiriyor. Bu yüzden ülkenin bazı yerlerinde zaman zaman olaylar oluyor." - Mersin