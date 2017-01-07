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ABD Kongresi Trump'ın Başkanlığını Resmileştirdi
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ABD Kongresi Trump'ın Başkanlığını Resmileştirdi
7 Ocak 2017 Cumartesi 00:02
ABD Kongresi, 8 Kasım'daki seçimlerden galibiyetle çıkan Trump'ın başkan olduğunu resmen ilan etti.
ABD Kongresi, 8 Kasım'daki seçimlerden galibiyetle çıkan Trump'ın başkan olduğunu resmen ilan etti
Kaynak:
Dunya.com
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