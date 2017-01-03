ABD Kongresi Etik Ofisi'nin Yetkileri Kısıtlandı

WASHINGTON (AA) – ABD Temsilciler Meclisi Kongresinin bağımsız denetim mekanizması olan Kongre Etik Ofisi'nin yeklilerini sınırlamak için Etik Komitesi'ne bağlanması teklifi onaylandı.



Kongrenin seçimlerden sonra açılışının hemen öncesinde yapılan kapalı oylamada yasa tasarısı 119'a karşı 74 oyla geçti.



Karara göre, Ofis sözcü çalıştıramayacak; kongre üyelerinden oluşan Etik Komitesi'nin izni olmaksızın isimsiz ihbarları soruşturamayacak, yolsuzluk davalarını savcılığa devredemeyecek.



Kongre Etik Ofisi, 2008'de üç kongre üyesinin yolsuzluk iddialarından dolayı tutuklanması sonrasında kurulmuştu.



Mevcut yetkileriyle Ofis, Etik Komitesi bir kongre üyesinin yaptığı yolsuzluğa karşı adım atmamaya karar verse bile bulgularını kamu ile paylaşabiliyor.



Ağrılıklı olarak Cumhuriyetçilerin desteklediği tasarıya Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ve Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Kevin McCharty'nin karşı çıktığı iddia edildi.



Söz konusu Ofis, 2014 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'li kongre üyelerinin Türkiye'ye yaptıkları seyahatlere kongre tüzüğüne aykırı bir şekilde sponsorluk yaptığına dair iddialar üzerine üyeler hakkında rapor hazırlamıştı.



Kongre Etik Ofisi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve ABD Temsilciler Meclisinin Etik Komitesine sunulan raporda, 10 milletvekili ile Temsilciler Meclisinde çalışan 32 kişinin FETÖ'nün organizasyonuyla gittiği seyahatin düzenlenmesindeki usulsüzlükleri, verilen binlerce dolarlık hediyeleri ve yüzbinlerce dolarlık yol masraflarını ortaya koymuştu.