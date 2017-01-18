ABD Koalisyonun Bildirdiği Hedeflere Atış Yapmamış

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD'nin El Bab'a yönelik düzenlediği hava harekatında, koalisyonun bildirdiği DEAŞ hedeflerine atış yapılmadığı, DEAŞ hedefi olabileceği değerlendirilen küçük çaplı hedeflere atış yapıldığı kaydedildi.



DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, El Bab bölgesine 4 hava saldırısı yaptıklarını açıklamıştı. Askeri kaynaklardan hava harekatına ilişkin edinilen bilgiye göre, ABD'nin El Bab'a yönelik düzenlediği 4 hava taarruzunu silahlı İHA ile gerçekleştirdiği belirtildi. Ayrıca, ABD'nin koalisyonun bildirdiği DEAŞ hedeflerine değil, DEAŞ hedefi olabileceği değerlendirilen küçük çaplı hedeflere koordine yapılmadan atış yaptığı ifade edildi. - ANKARA